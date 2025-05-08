Раніше військовослужбовець продав чоловіку зброю, а сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати.

Поліція Київської області затримала чоловіка, який підозрюється у розстрілі військовослужбовця та його родички. Про це повідомляє сайт Головного управління Національної поліції в Київській області.

Стрілянина сталася сьогодні, 8 травня, о 15:22 в селі Софіївська Борщагівка. Про неї до поліції повідомили очевидці.

Поліцейські встановили, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1 тис. доларів. Утім сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму.

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"У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині", - йдеться у повідомленні.

Спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали чоловіка. Ним виявився 63-річний місцевий мешканець. Його затримано у процесуальному порядку. На місці події продовжують працювати слідчі та криміналісти поліції.

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Стрілянина під Києвом

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 8 травня, у поліції повідомили, що встановлюють обставини стрілянини у Бучанському районі Київської області.

Зазначалося, що в селі Софіївська Борщагівка чоловік розстріляв громадян. Йшлося про те, що загинули декілька людей.

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