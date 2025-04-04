Поліція кваліфікувала подію як теракт, відкрито кримінальне провадження.

У Лікарні помер депутат та голова Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради Юрій Федько після того, як його автівка вибухнула.

Про це повідомила партія "Пропозиція", членом якої й був посадовець.

Зазначається, що під час надання медичної допомоги депутат Дніпровської міської ради від "Пропозиції" Юрій Федько помер в лікарні.

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"Поліція кваліфікувала подію як теракт, відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці відпрацьовують три версії: злочин на замовлення російських спецслужб задля дестабілізації ситуації у державі, неприязні стосунки потерпілого з ймовірним злочинцем, професійна діяльність", - йдеться у повідомленні.

Вибух у Дніпрі 4 квітня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці відділ комунікації поліції Дніпропетровської області заявив, що сьогодні близько 07:40 до правоохоронців надійшло повідомлення про вибух. "Водій автомобіля - місцевий посадовець - та його дружина отримали поранення", - зазначили в поліції.

У зв'язку з цим, на місце виїхав перший заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірізде, співробітники поліції, СБУ та прокуратури.

"Вирішується питання щодо правової кваліфікації. Зʼясовуються усі обставини події", - відзначили в поліції.

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