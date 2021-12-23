Зокрема там пояснили, що трапляється, коли ім’я в е-лікарняному несуттєво відрізняється від паспортних даних – пропущена буква у прізвищі, відсутній апостроф.

Фонд соціального страхування (ФСС) приймає до оплати е-лікарняні з незначними помилками у прізвищі, імені та по-батькові (ПІБ) застрахованої особи.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Фонду. Зокрема там пояснили, що трапляється, коли ім’я в е-лікарняному несуттєво відрізняється від паспортних даних – пропущена буква у прізвищі, відсутній апостроф. "Це означає, що була допущена помилка при укладенні декларації із сімейним лікарем – дані з декларації вносяться до реєстру пацієнтів та використовуються при створенні медичних висновків, на підставі яких формуються е-лікарняні", - йдеться у повідомленні.

У ФСС зазначили, що сьогодні саме інформація з реєстру пацієнтів використовується для відображення на "лицьовому боці" електронного лікарняного – тобто тій його частині, яка відображається працівнику та роботодавцю в їх кабінетах на вебпорталі Пенсійного фонду.

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"Фахівці працюють над тим, аби в е-лікарняному пріоритетно відображались дані застрахованої особи, які наявні в Державному реєстрі застрахованих осіб, а не реєстрі пацієнтів – це допоможе уникнути більшості помилок невідповідності ПІБ", - уточнюється в повідомленні.

Однак поки таке оновлення напрацьовують, Фонд соцстрахування приймає е-лікарняні до оплати попри наявні неточності, аби незначні помилки не призводили до уповільнення виплат допомог.

Водночас важливо, аби при оформленні заяви-розрахунку за такими лікарняними роботодавець вказав правильні ідентифікаційні дані свого працівника, зазначені в ДРЗО. Якщо помилка в ПІБ, наявна в е-лікарняному, буде продубльована також і в заяві-розрахунку, це призведе до невідповідностей в автоматизованому процесі верифікації.

У Фонді пояснили, що найкраще – завчасно перевірити правильність написання свого ПІБ у декларації із сімейним лікарем та за потреби внести зміни. Адже якщо помилок в декларації буде багато, е-лікарняний не створиться – невідповідність ідентифікаційних даних є найчастішою причиною, чому для застрахованої особи може не бути сформовано лікарняний.

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