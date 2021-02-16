На фінансування зазначених допомог Фонд направив 48,3 млн грн. Допомоги були виплачені сім’ям померлих або особам, які здійснили поховання, у розмірі 4100 грн.

Упродовж 2020 року Фонд соціального страхування (ФСС) надав допомоги на поховання родинам 11 781 працюючого українця.

Читайте такожСхвалено проект бюджету Фонду соцстрахуванняПро це повідомляється на сайті ФСС. В повідомленні зазначено, що це на 991 страховий випадок або 9,2% більше, ніж у 2019 році.

"На фінансування зазначених допомог Фонд направив 48,3 млн грн. Допомоги були виплачені сім’ям померлих або особам, які здійснили поховання, у розмірі 4100 грн", - йдеться в повідомленні.

У ФСС уточнили, що призначення допомоги здійснюється на підставі свідоцтва про смерть та оригіналу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть або оригіналу довідки про смерть, виданих для отримання допомоги на поховання.

Допомога на поховання також надається у разі смерті членів сім’ї, які перебували на утриманні застрахованої особи (не мали самостійних джерел засобів до існування):

1) дружини (чоловіка);

2) дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років (братів, сестер та онуків – за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних і вищих навчальних закладів з денною формою навчання – до 23 років;

3) батька, матері;

4) діда та баби за прямою лінією спорідненості.

"До наведених даних не включено відшкодування Фондом вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням померлого, які фінансуються ФССУ у разі смерті застрахованих осіб через нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання", - зазначили в ФСС.

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Автор: Ірина Погоріла