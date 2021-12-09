Підставою для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності є відмітка про виявлене сп’яніння працівника.

На час лікування захворювань і травм Фонд соціального страхування (ФСС) компенсує працівникам втрачений заробіток. Однак, якщо непрацездатність настала внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або пов’язаних з ним дій, допомога за таким лікарняним не виплачується.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Фонду. "Підставою для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності є відмітка про виявлене сп’яніння – вона передбачена як в паперовому, так і електронному лікарняному. Її зробить лікар після проведення необхідних досліджень (якщо для них будуть підстави) – за результатами буде визначено наявність в організмі пацієнта алкоголю (наркотичних засобів чи токсичних або отруйних речовин) та ступінь сп’яніння", - зазначається в повідомленні.

У ФСС підкреслили, що відмітка про сп’яніння в е-лікарняному означає не лише факт виявлення алкоголю чи інших речовин в організмі людини, але й свідчить, що лікар встановив причинно-наслідковий зв’язок між сп’янінням і отриманими травмами (захворюванням). Остаточне рішення про призначення або відмову в призначенні допомоги приймає комісія із соціального страхування підприємства.

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"Однак, оскільки електронний лікарняний створюється у перший день непрацездатності, на момент його формування ще можуть бути неготові результати відповідних досліджень. Тоді відмітка про сп’яніння часто вказується лише в другому е-лікарняному, а первинний її не містить", - йдеться у повідомленні.

У такому разі необхідно орієнтуватись на номер страхового випадку – оплаті не підлягають усі лікарняні, видані в межах одного страхового випадку, навіть якщо відмітка про сп’яніння наявна лише в одному з них.

Е-лікарняні стають готовими до сплати на восьмий день після дати свого закриття, тож навіть якщо позначка щодо сп’яніння з’явиться лише в другому лікарняному, комісія зможе призначити допомогу за первинним листком із врахуванням цієї інформації. Водночас, розробники вже працюють над застосуванням позначки про сп’яніння до всіх е-лікарняних у межах одного страхового випадку.

У ФСС звернули увагу, що сп’яніння є частою причиною травм і набутих захворювань.

"Серед працівників, які в стані сп’яніння приступають до роботи, спостерігається високий рівень смертельного травматизму. Навіть невисокий вміст алкоголю у крові, який не має явних зовнішніх ознак, викликає зменшення швидкості рухових реакцій, знижує працездатність і уважність, прискорює стомлюваність", - зазначили у Фонді.

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Автор: Ірина Погоріла