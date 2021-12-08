В Україні наразі майже 188 тис. потерпілих на виробництві, серед них особами з інвалідністю є 107,7 тис. людей.

В Україні наразі майже 188 тис. потерпілих на виробництві отримують щомісячні страхові виплати, які компенсують їм втрачений заробіток.

Серед них особами з інвалідністю є 107,7 тис. людей, йдеться у повідомленні на сайті Фонду соціального страхування (ФСС). При цьому, 2115 осіб мають інвалідність І групи, 12 353 особи – інвалідність ІІ групи, 93 219 осіб – інвалідність ІІІ групи.

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Розмір щомісячної страхової виплати для них у середньому перевищує загальний показник (4436,26 грн за підсумками трьох кварталів 2021 року):

● для потерпілих з інвалідністю І групи – на 72,7% (7,7 тис. грн);

● потерпілих з інвалідністю ІІ групи – на 61,3% (7,2 тис. грн);

● потерпілих з інвалідністю ІІІ групи – на 33,9% (5,9 тис. грн).

"Такі виплати від Фонду призначаються за рішенням МСЕК про стійку втрату працездатності, що необов’язково призвела до встановлення інвалідності, та здійснюються пожиттєво або до повного відновлення працездатності", - нагадали у ФСС.

Також у Фонді нагадали, що розмір щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до ступеня втрати працездатності та середньомісячної заробітної плати потерпілого перед настанням страхового випадку. При цьому максимальний розмір щомісячної страхової виплати не повинен перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму. "Мінімальний розмір призначеної щомісячної страхової виплати потерпілому у перерахунку на 100% втрати професійної працездатності не може бути меншим за прожитковий мінімум", - підсумували у Фонді.

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Автор: Ірина Погоріла