В цілому, за оцінками аналітиків Jefferies, Олімпійські ігри в Токіо обійдуться приблизно в $2 млрд, плюс ще $600 млн збитків галузі ресторанно-готельної сфери.

Незважаючи на те, що Олімпіада перенесена на 23 липня 2021 року, велика частина Японії зараз знаходиться на карантині через третю хвилю коронавірусу.

Читайте такожСезон ураганів 2020 року став найбитковішим для страховиківІ Комітет, і організатори в Японії підкреслили, що перенесення ігор на наступний рік не є варіантом, тому схоже, що їх доведеться скасувати, а не відкладати, якщо буде вирішено, що захід не може бути проведено в Токіо в 2021 році.

Глобальні страховики і перестраховики в такому випадку зіткнуться зі збитком у розмірі до $3 млрд. При збитках у розмірі до $3 млрд скасування заходу призведе до найбільшого розміру вимог на світовому страховому ринку за цим ризиком, йдеться в звіті брокера Gallagher, передає Форіншурер.

Перестраховик Swiss Re має конкретний ризик у розмірі $250 млн. У зв'язку зі скасуванням Олімпійських ігор в Токіо в 2020 році, в той час як ризик Munich Re по цьому збитку, за деякими даними, досягає $500 млн.

В цілому, за оцінками аналітиків Jefferies, Олімпійські ігри в Токіо обійдуться приблизно в $2 млрд, плюс ще $600 млн збитків галузі ресторанно-готельної сфери.

У Міжнародного олімпійського комітету є договір страхування, що покриває ризик скасування заходів на $800 млн в кожному з міст, в якому проводиться Олімпіада.

Крім того, у місцевого організаційного комітету в Токіо буде власне страхове покриття на $650 млн, у телекомпаній, які отримали право трансляції ігор теж є страхування скасування Олімпіади.

Чи отримають Олімпійські ігри добро, ще невідомо, але з урахуванням того, що вони почнуться менш ніж через півроку, перестраховики в зоні скасування подій будуть уважно стежити за розвитком подій.

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Автор: УНІАН