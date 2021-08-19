Для отримання препаратів за програмою реімбурсації "Доступні ліки" необхідно буде мати електронний рецепт.

З жовтня для пацієнтів з розладами психіки та поведінки препарати будуть надаватися за програмою "Доступні ліки". Українці з такими захворюваннями зможуть безоплатно або незначною доплатою отримувати ліки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила тимчасово виконуюча обов'язки заступника голови Національної служби здоров’я України Тетяна Бойко на онлайн-брифінгу "Медичні послуги та ліки для пацієнтів з розладами психіки та поведінки".

"З 1 жовтня пацієнти з розладами психіки та поведінки зможуть отримувати ліки безоплатно або незначною доплатою за програмою реімбурсації "Доступні ліки". Для цього потрібно буде електронний рецепт. Виписуватимуть рецепти лікарі-психіатри та лікарі-неврологи. Це буде як для дорослих пацієнтів, так і для дітей", - зазначила Бойко.

Вона додала, що перелік ліків, що підлягатимуть реімбурсації, на сьогодні вже затверджений.

Читайте такожВ Україні повністю профінансовані страхові виплати за липеньЗа словами Бойко, у цьому році пацієнти з розладами психіки і поведінки після завершення гострого перебігу хвороби можуть продовжувати лікування амбулаторно, для цього НСЗУ ввела новий напрям – психіатрична допомога, яка надаватиметься мобільними мультидисциплінарними командами.

"Пацієнт перебуває у психіатричній лікарні лише до моменту стабілізації стану, а після повертається додому. За потреби мобільна команда медиків приїжджає до пацієнта і надає йому допомогу там, де він перебуває. Команда забезпечує психіатричний огляд та визначає вид медичного супроводу… Мобільна мультидисциплінарна команда відвідує пацієнта до досягнення поставлених в індивідуальному плані цілей", - пояснила Бойко.

Вона зазначила, що мобільною командою медиків складається для кожного пацієнта індивідуальна програма лікування і графік візитів, який залежить від потреби пацієнта, оплачується ця послуга Національною службою здоров’я.

До складу мобільної мультидисциплінарної команди входять фахівці: психіатр, лікар-психолог чи лікар-психотерапевт, медична сестра та соціальний працівник.

Для отримання послуги за цим пакетом необхідне направлення лікаря, з яким укладена декларація, або направлення психіатра. Договір за пакетом "Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами" наразі має 61 медзаклад.

Читайте такожФСС у липні отримав перші заяви-розрахунки з електронними лікарняними"Заклади, які утворили мобільні команди, є у кожній області України. Найбільше їх у Сумській – 7, по 4 – у Дніпропетровській та Запорізькій областях, по 3 – у Волинській, Донецькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Черкаській та а Києві", - повідомила Бойко.

На послуги мультидисциплінарних команд в межах програми медичних гарантій передбачено 60 млн грн.

Вона зауважила, якщо у пацієнта раптово погіршився стан і під загрозою його здоров’я чи життя, то слід звертатися до служби екстреної медичної допомоги за номером "103".

"До психіатра можна звернутися без направлення. Така послуга для пацієнта буде так само безоплатною", - підкреслила Бойко.

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Автор: Інна Андаліцька