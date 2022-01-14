При цьому лікарями в електронній системі було створено понад 6 млн висновків про тимчасову непрацездатність, на підставі яких формуються е-лікарняні.

З початку реформи електронних листків непрацездатності українці понад 4,5 млн разів скористалися новою послугою.

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України з посиланням на Пенсійний фонд України.

Водночас, згідно з даними МОЗ, в електронній системі охорони здоров’я було створено понад 6 млн медичних висновків про тимчасову непрацездатність, на підставі яких для працевлаштованих українців формуються е-лікарняні.

У міністерстві зазначають, що реформа спростила процес оформлення лікарняних, бо більше не потрібно збирати підписи і печатки на бланку, передавати документ роботодавцю, а інколи – знов іти до лікарні за заміною документа, якщо при оформленні лікарняного була допущена помилка.

"Тепер неточності при створенні лікарняних трапляються рідше, адже лікар самостійно не вносить інформацію про пацієнта. Усі необхідні дані підтягуються автоматично. Водночас у випадку, якщо при укладанні декларації із сімейним лікарем було допущено помилку в ПІБ, яка продублювалась у лікарняному (наприклад, пропущено букву), Фонд соціального страхування України прийме такий е-лікарняний на оплату без необхідності здійснювати заміну, аби незначні помилки не спричиняли уповільнення виплат допомоги", - наголосили у МОЗ.

Читайте також Оплата одного дня лікарняного зросла на 10% за 2021 рік Електронні лікарняні в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 жовтня 2021 року всі заклади охорони здоров'я видають електронні лікарняні.

У червні минулого року стартував перехідний етап запуску е-лікарняних по всій Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: