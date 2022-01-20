Інформація про "автоцивілку" стабільно відображається в додатку "Дія".

Реєстр Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) повністю відновив роботу після масштабної хакерської атаки на сайти державних установ України в ніч з 13 на 14 січня.

Про це повідомила прес-служба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку).

"Сьогодні повністю відновив роботу реєстр МТСБУ. Громадяни можуть отримувати онлайн-сервіси, які стосуються даних про поліси обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація про "автоцивілку" (вид страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів - УНІАН) стабільно відображається у додатку "Дія".

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Як повідомляв УНІАН, в ніч на 14 січня було скоєно хакерську атаку на низку українських урядових сайтів, зокрема Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти і науки, Держслужби з надзвичайних ситуацій та інші. Загалом було атаковано понад 70 державних веб-сайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання. На головних сторінках деяких сайтів були розміщені повідомлення провокаційного характеру.

СБУ розслідує причетність російських спецслужб до кібератаки.

У Держспецзв'язку заявили, що це була наймасштабніша атака на урядові веб-ресурси за останні чотири роки.

Учора, 19 січня, у телепрограмі "Сніданок з 1+1" міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що усі послуги на сайті "Дія", роботу якого було призупинено внаслідок хакерської атаки 14 січня, відновлять свою роботу до кінця дня 19 січня. Міністр наголосив, що сам сайт "Дія" вже відновив свою роботу та працює стабільно.

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