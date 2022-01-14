"Бійтеся і чекайте гіршого": хакери залишили "послання" Україні ламаною польською мовою

Лист від кіберзлочинців з’явився на сайті МЗС.

Хакери, які в ніч на 14 січня зламали урядові сайти, залишили Україні "послання". Лист з’явився на сайті Міністерства закордонних справ польською мовою. Однак його текст видає, що автори не є носіями мови.

Про це пише видання Wprost.

Нюанси написаного повідомлення польською мовою дозволяють припустити, що хакери використали некваліфікованого перекладача.

Водночас видання Wiadomosci у матеріалі про кібератаку не вказали на недоліки в польському тексті. При цьому журналісти поставили примітку, що польську версію наводять повністю згідно з оригінальним повідомленням.

"Європейська правда" поспілкувалася з носіями польської мови. Вони звернули увагу на те, що у зверненні "Українець!/Ukrainiec!" не вжито кличний відмінок. У польській вживання кличного відмінка загальноприйняте і звернення мало б звучати як "Ukraińcu".

Читайте такожВ Україні від масштабної хакерської атаки постраждали десятки сайтівНосії мови також вказали на інші недоліки у тексті, які не настільки очевидні. Йдеться про дещо ламані фрази, які носій мови сформулював би по-іншому.

Доволі штучно виглядає фраза "wszystkie informacje o Tobie stały się publiczne" – поляки написали б як "są publiczne", а "zostały przesłane do wspólnej sieci" – ‘zostały opublikowane w sieci", ‘wspolnej sieci’ фактично не вживається.

Фразу "dane (na komputerze) są niszczone" мали б написати як "dane zostały zniszczone/usunięte".