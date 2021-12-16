Суми виплат залежатимуть від наданих документів, пояснили юристи.

Суми виплат родичам загиблих та постраждалих у ДТП під Черніговом становитимуть щонайбільше 260 тис. грн за кожного.

Про це сьогодні під час прес-конференції, що відбулася в Чернігові, повідомили адвокати родин загиблих.

За їхньою інформацією, родини постраждалих можуть отримати виплати за одним із видів страхування. Ця сума може становити щонайбільше 260 тис. грн, що включає кошти за моральну шкоду, на поховання і встановлення надгробку, виплати родичам, які перебували на утриманні загиблих.

Читайте такожВ Україні збільшився розмір щомісячних компенсацій по догляду за потерпілими"Ця сума є максимумом, і кожна родина отримуватиме кошти на підставі поданих ними документів, пояснень і, скоріше за все, виплати будуть меншими", – зазначили адвокати під час прес-конференції.

Нагадаємо, 7 грудня близько 07:55 поблизу с. Брусилів Чернігівської області на автошляху Н-27 Чернігів – Грем'яч сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом сполученням "Борзна – Чернігів". Внаслідок аварії загинули 13 людей, а сім осіб були госпіталізовані.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА Сергій Болдирев повідомив, що перевізник, маршрутка якого потрапила в ДТП, працює легально і всі пасажири були застраховані.

"Механізм отримання відшкодування – це цивільно-правові відносини, має відбутися встановлення спадкоємців та оформлення документів, що вимагає деякого часу", – пояснив він. Про яку суму відшкодування йдеться, Болдирев не уточнив.

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Автор: Ірина Синельник