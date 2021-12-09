Попри травми, чоловіка доставили до зали суду та взяли під варту на два місяці.

У Чернігові водію вантажівки, який допустив зіткнення з маршруткою, внаслідок чого загинули 13 людей і постраждали 7, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомив УНІАН речник Чернігівської обласної прокуратури Валерій Литовченко, відповідне рішення ухвалив сьогодні Новозаводський районний суд Чернігова.

"Згідно з рішенням суду, підозрюваного два місяці триматимуть під вартою", - зазначив Литовченко.

Попри травми, водія доставили до зали суду. 44-річний житель Чернігівського району своєї вини не визнав. Чоловік сказав, що момент аварії не пам'ятає, а тільки те, що автомобілі перед його вантажівкою почали пригальмовувати.

Аварія під Черніговом: що відомо

7 грудня близько 07:55 поблизу села Брусилів Чернігівської області на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом сполученням "Борзна - Чернігів".

Читайте такожУсіх 13 жертв аварії під Черніговом ідентифікувалиВнаслідок аварії загинули 13 людей, ще 7 постраждали. Стан постраждалих, яких госпіталізовано до обласної лікарні, міської лікарні №2 та обласної дитячої лікарні, медики характеризують як важкий та середньої тяжкості.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) ККУ.

Водієві фури, який є ймовірним винуватцем ДТП, 8 грудня вручили підозру про скоєння правопорушення.

8 грудня у Чернігівській області оголосили Днем жалоби.

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Автор: Ірина Синельник