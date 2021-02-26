ФСС скоротив і впорядковав перелік документів, які надаються потерпілими на виробництві або членами їх родин у разі настання страхового випадку.

Фонд соціального страхування (ФСС) скоротив перелік документів, які надаються потерпілими на виробництві або членами їх родин у разі смерті потерпілих для отримання страхових виплат.

Читайте такожЗаяву-розрахунок на виплату лікарняних і декретних роботодавці мають подати упродовж 5 робочих днів - ФССЯк йдеться в повідомленні на сайті ФСС, таке рішення було ухвалене на засіданні правління Фонду. Зокрема, вилучено з переліку довідку про склад сім’ї, видача якої на сьогодні не передбачена нормативно-правовими актами.

Крім того, затверджено Положення про фінансування витрат на спеціальний медичний, постійний сторонній догляд та побутове обслуговування потерпілих, а також Положення про фінансування витрат на додаткове харчування потерпілим.

Також затверджено Порядок розроблення та затвердження заходів з профілактики страхових випадків, що здійснюються за рахунок коштів Фонду соцстрахування.

Під час засідання також затверджено Порядок обробки персональних даних у відповідних базах Фонду, внесено зміни до Положення про умови оплати та стимулювання праці працівників Фонду та врегульовано деякі питання трудових відносин, зокрема, щодо обмеження спільної роботи осіб, які є близькими родичами або свояками. Затверджено програму робіт Фонду і план проведення засідань правління на 2021 рік.

Також правлінням розглянуто ряд кадрових питань та затверджено типову форму контракту з керівниками управлінь виконавчої дирекції Фонду.

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Автор: Ірина Погоріла