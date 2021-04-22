У ФССУ повідомили, що за перший квартал цього року прийняли на фінансування лікарняні на суму понад 4 мільярди гривень.

В Україні за рік на 15,9% зріс середній розмір лікарняного. Так, розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності від Фонду соціального страхування України (ФССУ) склав 365,26 гривні у розрахунку на день.

Про це повідомляє прес-служба ФССУ.

Читайте такожЯк отримати компенсацію у разі ізоляції від COVID-19: роз'яснення Фонду соцстрахуванняЗазначається, що загалом за перший квартал цього року Фонд прийняв на фінансування лікарняні на суму понад 4 мільярди гривень, що на 1,4 мільярда гривень, або 51,8% більше, ніж у першому кварталі минулого року.

«Суттєве зростання потреби у видатках за лікарняними листками спостерігається з осені минулого року та пов’язано із захворюванням українських працівників на коронавірусну хворобу», – говориться у повідомленні.

При цьому у Фонді повідомили про обсяг надходжень частки від ЄСВ не покриває потребу у видатках:

«У І кварталі на рахунок Фонду надійшло 6,85 млрд грн частки від ЄСВ, потреба у видатках за той же період без врахування заборгованості на початок року склала 8,27 млрд грн, з яких 7,78 млрд грн – видатки на лікарняні, декретні та страхові виплати потерпілим на виробництві».

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Автор: Катерина Шварц