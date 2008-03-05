Аеропорт передано в оренду на 49 років

Харків. 5 березня. УНІАН. Сьогодні на засіданні виконкому Харківської міської ради прийнято рішення про передачу в оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Харків» терміном на 49 років ТОВ «Нью Системс АМ» – компанії, яка стала переможцем конкурсу на право укладення договору оренди цілісного майнового комплексу АКП «Міжнародний аеропорт Харків».

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради.

Як заявив начальник управління комунального майна та приватизації Володимир СОЛОШКІН, згідно з договором оренди, вартість орендної плати становитиме понад 1,8 млн. грн. за рік. Крім того, інвестор планує вкласти у реконструкцією аеропорту 118,9 млн. у.о., еквівалентних американському долару за курсом НБУ. Уже наступного тижня орендар представить бізнес-план та ескізний проект реконструкції «Міжнародного аеропорту Харків», запевнив В.СОЛОШКІН.