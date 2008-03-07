Лужков дякує Добкіну за прагнення співпраці з Москвою

Харків. 7 берзня. УНІАН. На ім`я Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА надійшов лист від мера Москви Юрія ЛЛУЖКОВА, у якому автор висловлює вдячність за активну участь у діяльності Міжнародної Асамблеї столиць і великх міст (МАМ) та прагнення до розвитку співпраці між Москвою та Харковом.

«Ваше предложение о создании в городе Харькове официального Представительства МАГ поддерживаю, - сказано, зокрема, в листі. - Уверен, что работа Представительства, создание которого приветствуется и другими городами Украины - членами МАГ, будет способствовать повышению эффективности нашего сотрудничества, консолидации городов в рамках МАГ и, главное, - укреплению дружеских и партнерских отношений между Российской Федерацией и Украиной.

Координатором взаимодействия с официальным Представительством МАГ в городе Харькове определен Секретариат МАГ.

Желаю Вам, уважаемый Михаил Маркович, и всем харьковчанам успешной и плодотворной работы, новых достижений во благо развития наших городов».

Інформація сайту Харківської міськради