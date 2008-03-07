Переможці земельного аукціону укладають договори

10:53, 07 березня 2008
Харьків
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Повідомляє прес-служба міськради

Харків. 7 березня. УНІАН. Переможці земельного аукціону працюють над укладанням відповідних договорів

Про це повідомляє сайт міськради з посиланням на начальника управління земельних відносин Бориса БАРОНІНА.

У першому земельному аукціоні, який відбувся в Харкові 29 лютого року, взяли участь 34 суб`єкти. В результаті право оренди землі і право власності на земельні ділянки придбали 9 учасників.

На даному етапі жоден покупець не відмовився від угоди. Триває робота над укладанням відповідних договорів купівлі-продажу.

Прес-служба міськради нагадує, що загальна сума, яку одержало місто під час земельних торгів, становить 56,8 млн. грн. Ці кошти надійдуть до спеціального фонду міського бюджету і будуть витрачені на ремонт та реконструкцію міських об`єктів.

Як повідомляв УНІАН, законність проведення Першого земельного аукціону була оскаржна прокуратурою Харкова. За висновком прокуратури, підприємство «Укрспецзем» не мало права проводити торги через відсутність ліцензії.

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