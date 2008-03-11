Таврія – Металіст 0:0

Харків. 11 березня. УНІАН. Черговий матч другого кола Чемпіонату України з футболу харківський Металіст провів у Криму, де зіграв з Таврією унічию з рахунком 0:0.

Втративши очки, Металіст одноосібно посідає 4-ту сходинці турнірної таблиці після 20 зіграних матчів. Попереду нього Шахтар (47 очок і гра в запасі), Динамо (45) і Дніпро (44).

Клуб Харків на своєму полі також не зміг здолати Кривбаса – 0:0. 18 очок і 13-те місце.

Результати решти матчів 20-го туру:

Ворскла - Шахтар 0:1

Нафтовик - Дніпро 1:1

Динамо – Металург (З) 2:1

Закарпаття – Арсенал 0:0

Зоря - Чорноморець 0:2

Металург (Д) - Карпати 1:0