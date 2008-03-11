Таврія – Металіст 0:0
09:17, 11 березня 2008Харьків
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Металіст втрачає очки
Харків. 11 березня. УНІАН. Черговий матч другого кола Чемпіонату України з футболу харківський Металіст провів у Криму, де зіграв з Таврією унічию з рахунком 0:0.
Втративши очки, Металіст одноосібно посідає 4-ту сходинці турнірної таблиці після 20 зіграних матчів. Попереду нього Шахтар (47 очок і гра в запасі), Динамо (45) і Дніпро (44).
Клуб Харків на своєму полі також не зміг здолати Кривбаса – 0:0. 18 очок і 13-те місце.
Результати решти матчів 20-го туру:
Ворскла - Шахтар 0:1
Нафтовик - Дніпро 1:1
Динамо – Металург (З) 2:1
Закарпаття – Арсенал 0:0
Зоря - Чорноморець 0:2
Металург (Д) - Карпати 1:0
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