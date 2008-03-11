Ющенко закликає облаштовувати села
Сам Президент посадив дерева
Харків. 11 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав громадян та місцеву владу облаштовувати села.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він напередодні сказав на мітингу з нагоди 194-річчя від дня народження Тараса Шевченка, що пройшов на його батьківщині у селі Моринці Черкаської області.
Президент підкреслив, що в кожному українському селі, українському містечку необхідно реалізувати проекти, присвячені пам’яті Тараса Григоровича Шевченка.
Він також підкреслив, що необхідно провести озеленення сіл, взагалі привести їх у порядок.
«Прибрати те, що, можливо, десятками років не прибиралось, побілити наші хати, обсадити деревами наші дороги, щоб у нас не було такого відчуття, що ти можеш їхати з десяток кілометрів, і ні зліва, і ні справа немає жодного деревця», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.
«Я не хочу, щоб країна жила легендами, коли їдеш українськими шляхами і бачиш липи, верби, яким за 80 чи 90 років, то кажуть, що це або Петро I, або Катерина II, або Сталін посадили. А це покоління, що, не може слід залишити?», - зауважив Президент.
Він закликав громадян приєднатись до ініційованої ним всеукраїнської акції – Весняної толоки з озеленення та благоустрою.
Перед мітингом Президент взяв участь у висадці дерев.
Як повідомляв УНІАН, 3 березня Президент України В.ЮЩЕНКО підписав указ про проведення в Україні з 5 березня до 20 квітня 2008 року Весняної толоки з озеленення та благоустрою.
В рамках проведення толоки глава держави доручив місцевим органам влади забезпечити: організацію та здійснення заходів із благоустрою та озеленення населених пунктів, зокрема створення в установленому порядку у кожному населеному пункті нових зелених зон, парків, скверів, висаджування саджанців дерев і кущів; впорядкування, в тому числі приведення до належного естетичного та санітарного стану, прибудинкових територій тощо.