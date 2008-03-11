Уряд Японії надасть грант ХАТОБу

Харків. 11 березня. УНІАН. Харківський державний академічний театр опери та балету ім М.Лисенка виграв культурний грант від Уряду Японії.

Як інформує офіційний сайт облдержадміністрації, про це повідомила заступник голови обласної державної адміністрація Людмила Бєловая

За словами в.о. директора театру Ніни Сидори, ще у вересні 2007 року делегація Уряду Японії відвідала Харків та ознайомилася з роботою театру як претендента на отримання гранту.

Людмила Бєлова зазначила, що Посольство Японії в Україні поінформувало українську сторону щодо визначення Урядом Японії заявки Харківського державного академічного театру опери та балету ім. М.Лисенка як пріоритетної для реалізації у 2008 фінансовому році (квітень 2008 – березень 2009 років). Реалізація проекту надасть можливість отримати на безповоротних засадах сучасне сценічне обладнання та суттєво поліпшити рівень матеріально-технічної бази постановочного освітлення театру.

За словами Ніни Сидори, Проектом також передбачено проведення за рахунок театру підготовчих робіт, пов’язаних з модернізацією енергозабезпечення та управління освітлювальним та іншим обладнанням сцени.