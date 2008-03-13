До Харкова їдуть представники Єврорегіонів

Харків. 13 березня. УНІАН. 14 березня у Харкові пройде Перша міжнародна конференція Єврорегіону «Слобожанщина».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, учасники конференції планують обговорити перспективи співпраці та кооперації між Єврорегіонами України, Росії, Білорусі та країн Європейського Союзу.

Конференція проводитиметься в рамках виконання положень Угоди між Харківською та Бєлгородською областями про створення Єврорегіону «Слобожанщина» від 07.11.2003 р., Програми міжрегіональної та прикордонної співпраці між Російською Федерацією та Україною до 2010 року.

В заході візьмуть участь фахівці з питань транскордонної співпраці та регіонального розвитку, представники вищих навчальних закладів, підприємств, організацій та установ Харківської і Бєлгородської областей, представники Єврорегіонів України, Росії, Білорусі, держав Європейського Союзу, органів державної влади України і Росії, повідомляє сайт.