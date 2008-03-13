Гіршфельд багатший, ніж пишуть

Харків. 13 березня. УНІАН. Президент АТ «УПЕК» Анатолій ГІРШФЕЛЬД заявивляє, що оцінка журналом «Фокус» його статків у 165 млн. дол. є заниженою, передає Status Quo.

«Оцінку моїх статків журналом «Фокус» я вважаю реальною. І компанія «УПЕК» може нею пишатися. Хоча, за моїми уявленнями як підприємця, промисловця та економіста, ця оцінка (165 млн. дол. – SQ) занижена», - заявив А.ГІРШФЕЛЬД.

Він відзначив, що до індустріальної групи «УПЕК» входять 5 промислових підприємств. Обсяг їхнього товарного виробництва в 2007 р., за попередніми даними, становить близько 1,5 млрд. грн., динаміка зростання виробництва - понад 30%. В 2008 р. очікується збільшення обсягів виробництва на 50%. «Заводи «УПЕК» охоплюють повний цикл виробництва провідних галузей машинобудування. До 2012 р. плануємо збільшити обсяги виробництва більш ніж у два рази», - зазначив А.ГІРШФЕЛЬД.

Згідно з рейтингом журналу «Фокус», опублікованому в лютому 2008 р., А.ГІРШФЕЛЬД у списку найзаможніших людей України посідає 117 місце зі статком у 165 млн. дол.