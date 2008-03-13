Янукович проти приватизації «Турбоатому»

Харків. 13 березня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України, голова парламентської фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає неприпустимою приватизацію харківського ВАТ «Турбоатом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у листі до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, опублікованому на сайті Партії регіонів.

«За висновками народних депутатів фракції, - йдеться у листі, - дії Уряду у сфері приватизації є безсистемними і такими, що не узгоджуються з положеннями Указу Президента України «Про план першочергових заходів у сфері інвестиційної діяльності» від 10 квітня 2006 року № 300/2006, а також внесеної до Верховної ради України Програми діяльності Кабінету міністрів України в частині розробки Державної програми приватизації».

На думку лідера Партії регіонів, «Уряд має намір приватизувати державне майно в обсягах, які дестабілізують ринок, призведуть до знецінення активів за відсутності адекватного сучасним умовам законодавчого забезпечення приватизаційних процесів та програм приватизації в умовах погіршення кон’юнктури на світовому фондовому ринку».

Уряд, вважає В.ЯНУКОВИЧ, «розглядає приватизацію лише як джерело покриття дефіциту бюджету та фінансування популістських проектів, що є проїданням національного багатства України, загрозою зростання інфляції та зубожіння населення.

Приватизація є поспішною, непідготовленою, не враховує всіх негативних наслідків від її здійснення та призведе до втрати контролю над стратегічними об’єктами».

Зокрема, йдеться в листі до Президента, «неприпустимою є приватизація ВАТ «Турбоатом», що є унікальним підприємством не лише у масштабах країни, але й світу. Завдяки ньому Україна входить до сімки держав світу, спроможних виробляти турбіни надвисокої потужності».

В.ЯНУКОВИЧ наголошує, що «лише за умов збереження цього підприємства у державній власності, можна буде в повному обсязі реалізувати програму розвитку і модернізації енергетичної галузі України. Передусім, йдеться про продовження термінів експлуатації енергоблоків атомних електростанцій».

У питаннях приватизації стратегічних об’єктів, на думку колишнього прем’єр-міністра, «Уряд має керуватися не політичними амбіціями окремих політиків, а діяти на основі узгодженої позиції всіх політичних сил, за ретельно підготовленою процедурою, з прийняттям окремих законів по кожному об’єкту».

Загалом, зазначається в листі, «продаж стратегічно важливих підприємств приватним компаніям (у тому числі іноземним) несе в собі ризики для інформаційної, енергетичної і транспортної безпеки України. Тому потрібен зважений підхід до приватизації цих об’єктів та чіткі законодавчі гарантії унеможливлення загроз національній безпеці».

У зв’язку з цим В.ЯНУКОВИЧ просить вжити заходів, «які б передбачали припинення Кабінетом міністрів України злочинного продажу державного майна до затвердження Верховною радою України нової державної програми приватизації, активізацію виконання Урядом вищезгаданого Указу, запровадження механізмів розміщення акцій стратегічно-важливих підприємств на провідних світових фондових майданчиках тощо».