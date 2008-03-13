Кернес страждає комплексом Наполеона?

Харків. 13 березня. УНІАН. Два озброєних співробітники спецподрозділу «Беркут» протягом 1,5 років без будь-яких законних підстав охороняють секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА.

Про це напередодні повідомив журналістам керівник фракції БЮТ у Харківській міськраді Сергій СЬОМОЧКІН, передає Status Quo.

За його словами, він сповістив про це у МВС, Генпрокуратуру та СБУ, а також планує передати звернення прокурору Харківської області та начальнику ГУ МВС України в Харківській області з проханням розібратися, чи мають право працівники «Беркута» здійснювати охорону Г.КЕРНЕСА без рішення суду. С.СЬОМОЧКІН зазначив, що таку охорону можна здійснювати лише у тому випадку, якщо людина є фігурантом кримінальної справи.