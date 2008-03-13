ПР стане грудьми на захист Добкіна

Харків. 13 березня. УНІАН. Фракція Партії регіонів не буде підтримувати коаліцію у спробах звільнити з посад мерів Києва та Харкова, заявила народний депутат від Партії регіонів, харків`янка Інна Богословська, коментуючи відповідне рішення Кабміну стосовно Леоніда Черновецького.

Про це передає МедіаПорт з посиланням на «РБК-Україна».

За словами члена фракції ПР, немає жодних економічних підстав для усунення цих осіб з посад, які вони обіймають. І.Богословська вважає, що нинішні дії уряду відбуваються в рамках президентської кампанії 2009 р. «Таким чином, Юлія Тимошенко намагається підсилити свої позиції напередодні президентських виборів у двох містах України, голосування в яких може стати вирішальним під час президентських виборів», - вважає І.Богословська.