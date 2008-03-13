Ющенко відсторонив Черновецького
На 15 діб. Мер Києва просив на 10
Харків. 13 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО відсторонив Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від виконання повноважень голови Київської міської державної адміністрації строком на 15 днів.
Про це йдеться в Указі Президента, опублікованому на його офіційному сайті.
Президент доручив провести у цей строк службове розслідування невиконання Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ своїх службових обов`язків, порушення ним Конституції і законів України, невиконання актів Президента України, Кабінету міністрів України, що зазначені Кабінетом міністрів України як підстави внесення ним подання про звільнення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА.
З цією метою В.ЮЩЕНКО утворив комісію для проведення службового розслідування і призначив її головою віце-прем’єр-міністра Івана ВАСЮНИКА. Президент зобов’язав голову комісії доповісти про результати службового розслідування у п`ятнадцятиденний строк.
Як повідомляв УНІАН, 12 березня уряд, заслухавши звіт міжвідомчої робочої групи Кабміну з перевірки роботи КМДА, ухвалив рішення звернутися до Президента України з проханням звільнити Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА.
Крім того, уряд ухвалив рішення звернутися до Верховної Ради з пропозицією невідкладно розглянути питання, що стосується рішення про проведення дострокових виборів мера Києва і Київради.
Раніше, 7 березня, Верховна Рада прийняла постанову «Про створення Тимчасової слідчої комісії ВР України з питань розслідування фактів порушення Конституції України і законів України, ухвалення протиправних рішень Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ і посадовцями органів місцевого самоврядування і виконавчої влади в м. Києві».
Сьогодні, 13 березня, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звернувся з листом до Президента України В.ЮЩЕНКА з проханням відсторонити його від виконання обов`язків голови КМДА на 10 днів.