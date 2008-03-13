Федак призначений в.о. гендиректора ХАЗу
Він замінив на посаді Задорожного
Харків. 13 березня. УНІАН. Степан ФЕДАК 12 березня призначений в.о. генерального директора Харківського державного авіаційного виробничого підприємства.
Про це 13 березня повідомили SQ на заводі. С.ФЕДАК працював на заводі заступником директора, керівником департаменту з виробництва.
Раніше в.о. директора заводу працював Сергій ЗАДОРОЖНИЙ, призначення якого замість Павла НАУМЕНКА підтримала Харківська облдержадміністрація.
С.ФЕДАК народився 4 липня 1957 р. у м.Інта (Комі АРСР). Закінчив Харківський авіаційний інститут ім.Жуковського в 1983 р. (спеціальність - літакобудування, кваліфікація - інженер-механік). На авіазаводі працює з 1980 р. У вересні 2002 р. був призначений директором програми з виробництва літака Ан-140 у замовника, у грудні 2002 р. - директором департаменту з виробництва.