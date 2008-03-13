Вітренко погрожує акціями протесту

Харків. 13 березня. УНІАН. Прогресивна соціалістична партія України планує провести у березні в регіонах України низку акцій протесту проти вступу України до НАТО.

Про це лідер ПСПУ Наталя Вітренко повідомила журналістам сьогодні у Києві.

Н.Вітренко зазначила, що в більшості обласних центрів України акції пройдуть 15 березня, у Харкові – 17 березня. "Якщо керівництво країни не прислухається до нашої думки, ми вдамося до інших заходів, включно з перекриттям трас і зупинок потягів", - заявила Н.Вітренко.