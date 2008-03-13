Голландці подякували Добкіну

Харків. 13 березня. УНІАН. Посол Нідерландів висловив подяку Михайлу Добкіну.

Про це повідомляє офіційний сайт харківської міськради.

У повідомленні йдеться, що на ім’я Харківського міського голови надійшов лист від Надзвичайного і Повноважного Посла Королівства Нідерланди в Україні пана Рона Келера. У ньому, зокрема, йдеться: «Цим листом я хотів би подякувати Вам за прийом Нідерландської торгової місії, яка відвідала м. Харків минулого тижня. Завдяки зусиллям з боку Харківської міської ради цей візит був дуже плідним. Цей погляд також поділяють представники компаній, які брали участь у торговій місії. Вони повідомили, що після місії мають значно краще уявлення про можливості ведення бізнесу в Харкові та, зокрема, що тепер створена основа для встановлення контактів у майбутньому. Тому маю надію продовжувати співпрацю з Харківською міською радою».