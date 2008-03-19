Добкін розкаже Ющенку про події 18 березня

Харків. 19 березня. УНІАН. Міський голова Михайло ДОБКІН планує доповісти Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ про події, які відбулися у вівторок у приміщенні Харківської міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, інформація про це розміщена на офіційному сайті міськради.

За словами М.ДОБКІНА, сьогодні відбудеться зустріч Президента України з мерами міст у рамках підготовки 6 українських міст до проведення матчів Чемпіонату Євро-2012.

«Я обов`язково на цій зустрічі, - сказав М.ДОБКІН, - доведу до відома Президента те, що відбувається в Харкові. Я сьогодні (18 березня – УНІАН) дав доручення, й було записано те, як представникам телекомпанії, що належить губернаторові Харківської області Арсену АВАКОВУ, безперешкодно був наданий допуск у будинок міськвиконкому співробітниками СБУ, хоча інших журналістів сюди не пускали і мені особисто доводилося втручатися, щоб сюди пропустили представників ЗМІ, які не є підконтрольними губернатору АВАКОВУ».

На думку М.ДОБКІНА, «йде відпрацьована схема дискредитації міської влади з використанням журналістів телеканалів АТН, Фора та інших».

«Усе, що відбувається, - заявляє М.ДОБКІН, - це звичайний фарс. Була порушена кримінальна справа, у рамках якої в СБУ не було нічого, для того щоб хоч якось виправдати свої дії, які були вранці, і був санкціонований цей беспрєдєльний обшук».

«Я гадаю, - сказав М.ДОБКІН, - що винні обов`язково будуть покарані, і ці заяви про нібито наявні факти крадіжки-розкрадання виявляться голослівними. Єдиний документ, що є сьогодні на руках у СБУ, це акт КРУ, який говорить про те, що протягом тривалого періоду, з 1996 року, співробітникам міської влади виплачувалася так звана муніципальна надбавка. Це близько 10% до окладу для того, щоб хоч якось підвищити зарплату співробітникам, які працюють у стінах цього будинку. От це й називаються масові розкрадання у великих розмірах, які організувала міська влада. Тоді я вважаю, що претензії потрібно пред`являти всім мерам Харкова, які своїм вольовим рішенням відстоювали право багатотисячного колективу одержувати гідну заробітну плату».

Як повідомляв УНІАН, вранці 18 березня співробітниками Управління СБУ в Харківській області були розпочаті дії у зв’язку з кримінальною справою, порушеною, як повідомив прес-центр СБУ, «за фактом розтрати державних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовцями Харківської міської ради». Службою безпеки України на сьогодні встановлені факти незаконних витрат бюджетних коштів на суму близько 1,5 млн. грн. Загалом ревізія КРУ виявила у діяльності Харківської міськради різного роду порушення на суму 2,4 млн. грн.

Увечері 18 березня прес-служба Харківської міськради повідомила про «збройне захоплення» приміщення міськради співробітниками загону «Альфа» на чолі зі співробітниками СБУ.