Козаки нагородили Мухатаєва грамотою

Харків. 26 березня. УНІАН. З нагоди професійного свята Служби безпеки України гетьман Українського реєстрового козацтва Анатолій Шевченко нагородив начальника Управління СБУ в Харківській області генерала Андрія Мухатаєва Почесною грамотою Українського реєстрового козацтва.

В наказі гетьмана говориться, що А.Мухатаєв нагороджується за особистий внесок у продовження традицій Українського козацтва щодо захисту незалежності, суверенітету та безпеки України.

Нагороду було вручено делегацією Українського реєстрового козацтва під керівництвом Миколи Мазепи у музеї УСБУ, передає сайт облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Ющенко видав Указ про присвоєння А.Мухатаєву чергового звання генерал-лейтенанта.