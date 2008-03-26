Мінтранс не проти передачі Харківського метрополітену у комунальну власність

Харків. 26 березня. УНІАН. Міністерство транспорту і зв’язку України не заперечує проти передачі Харківського метрополітену у комунальну власність міста.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на листа, який надійшов на ім’я міського голови Михайла ДОБКІНА за підписом Міністра транспорту та зв`язку України Йосипа ВІНСЬКОГО.

В ньому, зокрема, йдеться про те, що Міністерство транспорту та зв`язку розглянуло звернення щодо передачі цілісного майнового комплексу державного підприємства «Харківський метрополітен» з державної до комунальної власності територіальної громади м. Харкова.

«Враховуючи, що до основних завдань міського електричного транспорту відноситься задоволення потреб громадян у доступних, якісних і безпечних перевезеннях та те, що розвиток Харківського метрополітену доцільно здійснювати в розрізі розвитку міста, - йдеться в листі, - Міністерство транспорту та зв`язку не заперечує щодо передачі в установленому чинним законодавством порядку та після зняття обмежень, встановлених розпорядженням Кабінету міністрів України від 24.12.2007 № 123 1-р «Деякі питання розпорядження об`єктами державної власності», цілісного майнового комплексу ДП «Харківський метрополітен» з державної до комунальної власності територіальної громади м. Харкова».

Таким чином, повідомили у прес-службі, для здійснення передачі Харківського метрополітену з державної в комунальну власність у встановленому чинним законодавством порядку Мінтрансзв`язку необхідне мати відповідне рішення Харківської міськради, прийняте на сесії, щодо згоди на прийняття до комунальної власності цього підприємства.

ДОВІДКА УНІАН. Харківський метрополітен діє з 22 серпня 1975 р. Має 3 лінії довжиною понад 35,5 км, 28 станцій із трьома пересадочними вузлами, у тому числі: Холодногірсько – заводська лінія - 17 км (13 станцій), Салтівська лінія – 10 км (8 станцій), Олексіївська лінія - 8 км (7 станцій). Загальний парк вагонів становить понад 300 одиниць. Щодобовий обсяг перевезень - близько 800 тис. пасажирів (в окремі дні цей показник перевищує 1 млн. пас.), що становить 45% від загального обсягу міських пасажирських перевезень, а по платних перевезеннях - 52%. Щорічно метрополітен перевозить близько 290 млн. пасажирів За всю експлуатаційну діяльність підприємства було перевезено більше 7 млрд. пасажирів.

Генеральним планом розвитку транспортної мережі Харкова до 2026 р. передбачене продовження діючих ліній метрополітену до 52,6 км із 37 станціями (приріст ліній становитиме майже 17 км, кількість станцій збільшиться на 9).

На балансі служби ПТС перебуває: 25 будинків, 3 лінії метрополітену, 41 одиниця допоміжного рухомого складу (автодрезини, платформи, поливомийний поїзд, колієвимірювальний вагон тощо).