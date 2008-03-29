На Великодні і травневі свята Україна гулятиме 9 днів

09:09, 29 березня 2008
Харьків
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Тимошенко підписала розпорядження

Харків. 29 березня. УНІАН. На Великодні та травневі свята українці відпочиватимуть 9 днів.

Це випливає з розпорядження Кабінет міністрів України “Про перенесення робочих днів у квітні 2008 року”, оприлюдненому на Урядовому порталі.

Зокрема, уряд рекомендує керівникам підприємств, установ та організацій перенести робочий день вівторка 29 квітня — на суботу 17 травня, середи 30 квітня — на суботу 31 травня. Таким чином, з 26 квітня по 4 травня включно будуть вихідними.

Як відомо, 27 квітня — Великдень, 1 і 2 травня — святкується день Міжнародної солідарності трудящих.

Розпорядження не стосується працівників органів Пенсійного фонду України, Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”, Державного казначейства та банківських установ.

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