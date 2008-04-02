Ляшко вважає вибори у Харкові неминучими

Харків. 2 квітня. УНІАН. Народний депутат України (БЮТ) Олег ЛЯШКО вважає, що дострокові вибори місцевої влади у Харкові неминучі.

«Сьогодні у нас було проведене засідання Тимчасової слідчої комісії, і члени комісії проголосували попередній звіт Тимчасової слідчої комісії, з яким мене уповноважили виступити у Верховній раді, де будуть викладені ті порушення, які були зафіксовані в діях харківської міської влади», – сказав О.ЛЯШКО.

«Сеть экстренного оповещения» з посиланням на vovremya.info