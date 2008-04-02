Добкін оприлюднив висновки ГПУ

Харків. 2 квітня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН на прес-конференції у вівторок оприлюднив висновки представників Генеральної прокуратури України за підсумками проведеної ними у Харкові перевірки звернень депутатів України щодо порушень кримінальної справи за №1747 та подій , які відбулися 18 березня 2008 року при проведенні слідчими СБУ в Харківській області виїмки документів та обшуку у приміщенні Харківської міської ради.

Про це повідомляє сайт Харківської міськради.

Зокрема, заявив М.ДОБКІН, у цьому документі зазначається, що в матеріалах справи відсутні документи штатного розкладу та інші необхідні матеріали, і що «достатніх підстав для порушення кримінальної справи немає».

«Кримінальну справу №1747 порушено передчасно, без законних підстав всупереч вимогам КПК України без проведення повної дослідчої перевірки, лише на підставі акту ревізії КРУ - такий висновок комісії, - заявив М.ДОБКІН і додав: «Це повністю кореспондується з тим рішенням, яке було вчора (1 квітня – УНІАН) винесене в Київському районному суді міста Харкова».

Крім того, комісія пропонує доручити керівництву СБУ провести службове розслідування на предмет «законності залучення до проведення обшуків у стінах Харківської міської ради антитерористичного спецпідрозділу СБУ «Альфа». Міський голова зауважив, що йому цікаво побачити хоча б одного терориста, «якого б вони знайшли вони в стінах міськради».

«Остаточний висновок щодо законності проведення обшуків у приміщенні Харківської міськради буде зроблений за результатами перевірки, які, за дорученням Генпрокуратури, проводить прокуратура Харківської області», - проінформував міський голова, посилаючись на висновки та пропозиції комісії. «Втім, - зазначив М.ДОБКІН, як прокуратура Харківської області може об`єктивно провести перевірку дій, незаконних, на мій погляд, і незаконних, на погляд перевіряючих з Генпрокуратури, якщо, маючи на руках результати перевірки, вони подають апеляцію на рішення вчорашнього суду, тоді як Постанова вчорашнього суду повністю кореспондується з висновками комісії Генеральної прокуратури України? Це питання залишається відкритим».

Як повідомляв УНІАН, 17 березня 2008 р. СБУ порушила кримінальну справу за фактом розтрати державних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовцями Харківської міськради. За інформацією прес-центру СБУ, правопорушення були виявлені під час планової ревізії фінансово-господарської діяльності Харківської міськради, що проводилася Контрольно-ревізійним управлінням в Харківській області. СБУ були встановлені факти незаконних витрат бюджетних коштів на суму близько 1,5 млн. грн.

Загалом вказана ревізія виявила у діяльності Харківської міськради різного роду порушення на суму 2,4 млн. грн.

Кримінальну справу було порушено за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі від 7 до 12 років.

Справа розслідувалась Харківським управлінням СБУ під наглядом Генеральної прокуратури України та перебуває на контролі центрального апарату СБУ.

18 березня співробітники Управління СБУ в Харківській області здійснили виїмку документів у Харківській міськраді у рамках розслідування цієї кримінальної справи.

Увечері 18 березня прес-служба Харківської міськради заявила про «збройне захоплення» приміщення міськради співробітниками загону «Альфа» на чолі зі співробітниками СБУ.

Керівники Харківської міськради оскаржили рішення СБУ про порушення кримінальної справи.

31 квітня місцевий суд Київського району м. Харкова задовольнив скаргу Харківської міськради і відмовив Службі безпеки України в порушенні кримінальної справи за фактом розтрати бюджетних коштів.

Прокуратура Харківської області спільно зі слідчим відділом Управління СБУ подали апеляцію на рішення Київського суду.