Фельдман радить Добкіну не поспішати судитися

Харків. 2 квітня. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН вважає, що перш ніж подавати судовий позов про захист честі та гідності до керівника Харківського обласного управління СБУ Андрія МУХАТАЄВА, Харківський міський голова Михайло ДОБКІН повинен довести, що вони в нього існують, та виконати рішення судів щодо аналогічних позовів.

Як зазначив О.ФЕЛЬДМАН, М.ДОБКІН і досі не виконав рішення суду, який місяць тому визнав заяви мера на адресу народного депутата наклепницькими і зобов`язав вибачитися перед О.ФЕЛЬДМАНОМ.

Крім того що мер Харкова брехун, він ще й незаконослухняний громадянин, - заявив О.ФЕЛЬМАН.

Як відомо, М.ДОБКІН заявив, що він має намір подати позов про захист честі та гідності до голови Управління СБУ в Харківській області А.МУХАТАЄВА. СБУ звинувачує чиновників харківської мерії та міськради в бюджетних зловживаннях, - повідомляє «Сеть экстренного оповещения» з посиланням на vovremya.info.