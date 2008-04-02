Харків «обезглавлен»

Харків. 2 квітня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН та секретар міськради Геннадій КЕРНЕС сьогодні відсутні на своїх робочих місцях.

Як повідомляє сайт міськради, згідно з розпорядженням М.ДОБКІНА, обидва керіника –сам мер, а також Г.КЕРНЕС, 2 квітня перебувають у відпустці «за сімейними обставинами».

Відпустка триватиме один день «без збереження заробітної плати». Здійснення координації роботи виконавчих органів міської ради покладено на першого заступника міського голови.