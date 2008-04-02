Більшість киян за перевибори мера

Харків. 2 квітня. УНІАН. Більше половини киян – 55,3% - підтримують постанову Верховної ради України про призначення дострокових виборів мера Києва.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН ”Київ на початку виборчої кампанії: вибори мера і Київської міської ради” керівник фірми “ Юкрейніан соціолоджі сервіс” Олександр ВИШНЯК, презентуючи результати загальноміського соціологічного опитування, проведеного в період з 22 по 27 березня. Всього було опитано 1 тис. респондентів. Максимальна похибка вибірки не перевищує 3,2%.

Згідно з результатами цього опитування, не підтримують рішення ВР 33,3% респондентів, 11,4 – не змогли відповісти на запитання.

О.ВИШНЯК також повідомив, що 70,3% опитаних сказали, що готові взяти участь у дострокових виборах мера столиці. В той же час він зазначив, що виходячи з досвіду попередніх опитувань, які проводяться фірмою впродовж останніх 15 років, можна сказати, що ця цифра реально буде меншою.

“Як правило цей показник являється завищеним. Трохи більше людей кажуть, що підуть на вибори, ніж реально ходить. Наскільки більше, в кожному випадку окремо. Це дуже складна система прогнозування”, - сказав О.ВИШНЯК.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня на прес-конференції директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА висловив переконання, що у нинішнього мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО є серйозні шанси зберегти за собою крісло міського голови тільки за умови невеликої явки виборців, близько 60%. “Тому що, як тільки додається явка киян, починаючи від 5 і більше відсотків, шанси з такою ж пропорцією навпаки вже зменшуються у ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”, - повідомив він, порекомендувавши демсилам “попрацювати над проблемою явки киян”, щоб забезпечити “достойний результат” своєму кандидату на виборах мера.