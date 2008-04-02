Партія регіонів проведе акцію проти НАТО

Харків. 2 квітня. УНІАН. У четвер, 3 квітня, обласне відділення Партії регіонів планує провести у Харкові антинатовську акцію.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у міськвиконкомі, для участі в акції заявлено 25 тисяч прихильників Партії рекгіонів.

О 15.00 активісти зберуться на майдані Конституції та поблизу парку Горького і з цих двох протилежних точок двома колонами пройдуть вулицею Сумською до майдану Свободи в центрі міста, де з 17.00 до 20.00 пройде мітинг-концерт з антинатовськими гаслами.