Газманов у Харкові співатиме проти НАТО

Харків. 3 ківтня. УНІАН. Сьогодні у Харкові в рамках антинатовської акції на майдані Свободи виступить російський співак Олег ГАЗМАНОВ.

Про це повідомляє сайт Харківського відділення Партії регіонів, за ініціативою якого в обласному центрі відбудеться «марш протесту та мітинг-концерт проти вступу України в НАТО».

З площі Конституції учасники акції пройдуть вулицею Сумською на майдан Свободи, де відбудеться мітинг-концерт. У програмі концерту – О.ГАЗМАНОВ та група «Харків», повідомляє сайт.