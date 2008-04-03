Газманов у Харкові співатиме проти НАТО
00:01, 03 квітня 2008Харьків
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Акцію проводить Партія регіонів
Харків. 3 ківтня. УНІАН. Сьогодні у Харкові в рамках антинатовської акції на майдані Свободи виступить російський співак Олег ГАЗМАНОВ.
Про це повідомляє сайт Харківського відділення Партії регіонів, за ініціативою якого в обласному центрі відбудеться «марш протесту та мітинг-концерт проти вступу України в НАТО».
З площі Конституції учасники акції пройдуть вулицею Сумською на майдан Свободи, де відбудеться мітинг-концерт. У програмі концерту – О.ГАЗМАНОВ та група «Харків», повідомляє сайт.
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