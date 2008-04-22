Фельдман компенсує збитки підприємцям ТЦ «Барабашове»

Харків. 21 квітня. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН (БЮТ) компенсує збитки підприємцям Торгового центру «Барабашове», які їм були нанесені пожежею 16 квітня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі народного депутата, 20 квітня відбулася зустріч О.ФЕЛЬДМАНА з підприємцями, під час якої народний депутат заявив, що особисто бере під свій контроль процес надання допомоги потерпілим.

З метою визначення сум збитку та порядку надання допомоги, за розпорядженням О.ФЕЛЬДМАНА, була створена комісія до складу якої увійшли підприємці та представники адміністрації Торгового центру. Комісія має оцінити розмір збитку і виробити механізми його компенсації підприємцям. За попередніми даними, потерпілими заявлено до відшкодування понад 10 млн. грн.

При цьому О.ФЕЛЬДМАН заявив, що акціонери та керівництво Концерну АВЕК не залишать потерпілих підприємців наодинці з їхніми проблемами і візьмуть на себе всі витрати щодо реконструкції торговельних місць та відшкодування збитку підприємцям.

Генеральний директор ТОВ «Харопторг» Андрій ШЕСТАКОВ запевнив усіх потерпілих, що всі знищені пожежею магазини будуть відновлені через два місяці за рахунок Концерну і передані їхнім власникам. На час будівництва магазинів підприємцям почали надавати тимчасові торговельні місця.

Підприємцям, що втратили в результаті пожежі джерело доходу, надана матеріальна допомога.