Телебачення сьогодні ще раз покаже прес-конференцію Добкіна

Харків. 21 квітня. УНІАН. До сьогодні один з місцевих телеканалів транслює прес-конференцію Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА, яка відбулася 18 квітня.

Про трансляції прес-конференції інформує сайт Харківської міської ради.

Зокрема, харків’яни та гості міста мали можливість подивитися у запису на «7 телеканалі» прес-конференцію мера в суботу, неділю та понедідлок.

Можливість ще раз побачити міського голову, який відповідає на запитаня журналістів, у них є і сьогодні, у вівторок, 22 квітня, повідомляє сайт.