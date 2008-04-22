Телебачення сьогодні ще раз покаже прес-конференцію Добкіна
10:36, 22 квітня 2008Харьків
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Мер не сходить з екранів 5-й день поспіль
Харків. 21 квітня. УНІАН. До сьогодні один з місцевих телеканалів транслює прес-конференцію Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА, яка відбулася 18 квітня.
Про трансляції прес-конференції інформує сайт Харківської міської ради.
Зокрема, харків’яни та гості міста мали можливість подивитися у запису на «7 телеканалі» прес-конференцію мера в суботу, неділю та понедідлок.
Можливість ще раз побачити міського голову, який відповідає на запитаня журналістів, у них є і сьогодні, у вівторок, 22 квітня, повідомляє сайт.
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