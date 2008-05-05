Водій джипа, який насмерть збив шістьох людей, був п`яний

Водій, який 2 квітня у Харкові на трамвайній зупинці насмерть збив шістьох людей, перебував у стані алкогольного сп`яніння.

Це підтверджено результатами досліджень у наркологічному центрі, повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Як повідомлялося, вчора о 17.20 у Харкові на вул. Полтавський шлях 37-річний водій автомобіля "Міцубісі" виїхав на виділену бордюрним каменем трамвайну зупинку “Червоноармійська”, де збив шістьох людей. Після цього «Міцубісі» зіткнувся з автомобілем "Форд", що їхав у попутному напрямку.

Серед загиблих - 32-річна жінка та її 12-річний син і п`ятирічна племінниця.

Ще одна жінка, яка перебувала на зупинці, та пасажир автомобіля "Міцубісі" (15-річний син водія) отримали тяжкі тілесні ушкодження і госпіталізовані до лікарні. Водій "Міцубісі" залишився абсолютно неушкодженим.

На знімку:джип, водій якого 2 квітня у Харкові на трамвайній зупинці на смерть збив шістьох людей