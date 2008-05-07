Міліція розкрила вбивство іноземця

Харків. 7 травня. УНІАН. Міліція розкрила вбивство громадянина В’єтнаму, яке було вчинене у Харкові в одній з квартир будинку по вул. Морозова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків обласної міліції, тіло 51-річного в’єтнамця було знайдене 19 квітня в його власній квартирі будинку по вул. Морозова.

Експертизою було встановлено, що причиною смерті останнього стала гостра кровотеча та велика кількість колото-різаних поранень, нанесених гострим предметом.

21 квітня відділом кримінального розшуку Комінтернівського РВ за підозрою у скоєнні цього злочину був затриманий раніше засуджений, 23-річний мешканець Харкова.

Як встановило слідство, увечері 18 квітня затриманий разом з в’єтнамцем вживали спиртні напої, після чого між ними виникла сварка, під час якої харків’янин пустив у хід ножа. Скоївши злочин, підозрюваний забрав собі мобільний телефон убитого та вісімсот доларів.

За зібраними матеріалами порушено кримінальну справу за ст. 115 ч.1 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Підозрюваний знаходиться під арештом.