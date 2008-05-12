Металіст здобув «бронзу» Чемпіонату України з футболу

За тур до завершеня Чемпіонату України з футболу харківський Металіст вдруге поспіль здобув «бронзу» національної першості.

Як передає кореспондент УНІАН, хоча матч 29-го туру в Донецьку завершився внічию 1:1, Металіст набрав 62 очки і, незалежно від результату останньої гри Чемпіонату з київським Динамо, став недосяжним для свого найближчиого переслідувача Дніпра (58).

У ході гри в Донецьку після удару Девіча (44 хв.) Металіст вів у рахунку 1:0 до 72-ї хвилини, коли Чечеру вдалося ударом «дев’ятку» змусити Горяїнова виймати м’яча з сітки воріт.

Другий харківський клуб ФК Харків програв на своєму полі лідеру Чемпіонату Шахтареві 0:3, чим різко ускладнив собі завдання залишитися у вищій лізі (26 очок, і третє знизу місце). Нижче нього – Нафтовик (25) і Закарпаття (18), яке ще раніше забезпечило собі вилят з «вишки».

Шахтар, вигравши у Харкові, тим самим зробив вагому заявку на чемпіонство – 71 очко. Динамівці перервали безпрограшну серію Ворскли, хоча полтавчани трималися до останніх хвилин, і зберігають шанси на золото, у разі осічки гірників (70).

Результати всіх матчів 29-го туру:

Динамо - Ворскла 2 : 1 (Нінкович 4, Ярмоленко 89 - Ярмаш 35)

ФК Харків - Шахтар 0 : 3 (Кучер 40, Адріано 45, Фернандіньйо 65)

Металург З - Дніпро Д 0 : 0

Металург Д - Металіст 1 : 1 (Чечер 72 - Девіч 44)

Кривбас - Арсенал 0 : 0

Зоря – Таврія 2 : 3 (Антонов14, Скоба 81 пен. - Ідахор 44, 77, Любенович 61)

Нафтовик -Укрнафта - Закарпаття 3 : 2 (Каракевич 5, 22 пен., Іванов 52 - Козоріз 77, Платон 81)

Карпати - Чорноморець 2 : 0 (Петрівський 3, Фещук 34 )