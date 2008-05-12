Область очікує рекордний урожай зерна

Харків. 12 травня. УНІАН.Цього року в Харківській області очікується рекордний урожай зерна.

Про це сьогодні під час прес-конференції у прес-центрі «Майдан Свободи» повідомив голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ. За його словами, минулого року на Харківщині було посіяно рекордну за останні 25 років площу озимих культур, яка становить 470 тис. га. «Це на 12 відсотків більше, ніж минулого року», - зазначив А.АВАКОВ.

Також він повідомив, що в даний час на елеваторах області знаходиться близько 700 тис. тонн зерна при потребі області у 300 тис. тонн. Тому при існуючій світовій кон’юнктурі на зерно його виробники мають добрі шанси на реалізацію своєї продукції за нормальними цінами. У зв’язку з цим голова ОДА висловив негативне ставлення до того, щоб Україна сама встановлювала обмеження на експорт зерна і вирішувала проблеми інфляції методами продуктової інтервенції. Це, насамперед, стосується інтервенцій на внутрішній ринок дешевого м’яса та цукру, якими займається Держкомрезерв.

А.АВАКОВ відзначив, що через неадекватну підтримку урядом сільгоспвиробників цього року в Харківській області на 20 відсотків скоротилися посіви цукрового буряка. Також він не виключив, що з цієї причини нинішнього сезону не зможуть розпочати роботу кілька цукрових заводів.