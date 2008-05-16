Незабаром у Харкові буде цирк

Харків. 16 травня. УНІАН. Незабаром до Харкова приїде китайський цирк.

Про це повідомляє сайт міськради з посиланням на начальника управління культури Світлану БАБИЦЬКУ.

За її словами, у Харківському цирку безкоштовно для учнів 3-4 класів усіх шкіл міста з 27 по 31 травня відбудеться 10 вистав Китайського цирку із міста-побратима Тянь-Цзинь.

Це одна з найвідоміших китайських циркових труп. До Харкова приїде 38 артистів.

Програма буде цікавою саме для цієї вікової категорії. Китайський цирк має свою специфіку: в ньому немає тварин, не виступають клоуни, але артисти цього цирку сильні акробатичними масовими номерами. Також для всіх бажаючих харків`ян трупа китайського цирку виступить 1 червня на майдані Свободи о 20.00.