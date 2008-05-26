Порошенко: долар коштуватиме 5,05-5,1 грн.

Харків. 26 травня. УНІАН. Голова Наглядової ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО прогнозує, що у вересні-жовтні долар коштуватиме 5,05-5,1 грн.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

«Ніхто не гарантує, що гривня не повернеться вже найближчим часом, починаючи з вересня-жовтня, на свої позиції курсу 5,05-5,1 грн./дол. Об`єктивні економічні підстави для цього є», - заявив П.ПОРОШЕНКО, підкресливши, що при «збитті піків» на валютному ринку необхідно використовувати золотовалютні резерви.

П.ПОРОШЕНКО закликав громадян України не поспішати в умовах невизначеності закривати депозитні рахунки у валюті.

Він зазначив, що бачить в ситуації на валютному ринку політичний вплив.

«Втручання є з усіх боків – і з боку Верховної Ради, і політичних фракцій, вербальними інтерв`ю, тиском, які провокують то колапс, то кризу, то падіння, то зростання національної валюти. Втручання є і з боку окремих членів уряду, які вказують НБУ напрям проведення курсової політики. Втручання є і з боку інших органів влади», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Він також підкреслив, що на сьогодні не вважає зміцнення гривні результативним антиінфляційним заходом.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня Нацбанк зміцнив гривню, встановивши з 22 травня офіційний курс гривні до американського долара на рівні 4,85 грн./дол. Проте вже 22 травня Рада Національного банку України повернула офіційний курс гривні на рівень 5,05 грн./дол., застосувавши право відкладеного вето до рішення правління НБУ про встановлення офіційного курсу на рівні 4,85 грн./дол.

Втім, Нацбанк на 23 травня залишив без змін офіційний курс гривні до іноземних валют, встановлений на 22 травня: 100 USD США - 485.0000 грн.

На сьогодні в Основних принципах грошово-кредитної політики на 2008 рік, який затверджує Рада Нацбанку, коридор курсу гривні встановлено в рамках 4,95-5,25 грн. за 1 дол.

Офіційний курс на рівні 5,05 грн. за 1 долар США було встановлено Нацбанком із 21 квітня 2005 року (тоді гривня відразу зміцнилася на 14 копійок) і не змінювався весь цей час.