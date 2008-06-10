У Вовчанському ліцеї фабрикували оцінки атестації учнів

Харків. 10 червня. УНІАН. Грубі порушення під час атестації учнів 9-11 класів були виявлені у ліцеї №2 м. Вовчанська Харківської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника начальника управління освіти і науки ОДА Галину МИХАЙЛЕНКО, порушення виявлені 6 червня при проведені державної підсумкової атестації з хімії в 11-Б класі та іноземної мови в 11-А класі.

Зокрема, в 11-А класі у роботі атестаційної комісії з англійської мови, головою якої був директор ліцею Федір ЄВТУШЕНКО, брала участь стороння особа - громадянин США - волонтер , який не входив до складу комісії, затвердженої начальником Вовчанського відділу освіти.

На момент приїзду комісії в кабінеті, де проходила державна підсумкова атестація з хімії, були відсутні голова комісії та асистент.

Під час відповіді однієї з учениць 11-Б класу з’ясувалося, що вона розв’язує задачу з іншого білету, а не з того, який був вибраний.

При перевірці письмових тез відповідей 8 учнів, які на 10.00 годину вже склали державну підсумкову атестацію з предмету, були виявлені аналогічні порушення.

Голова та члени комісії з проведення ДПА з хімії не зафіксували порушень процедури. З їхніх подальших пояснень з’ясовано, що про порушення проведення екзамену була попередня домовленість.

Після закінчення ДПА в 11-Б класі члени комісії, як засвідчують їхні пояснювальні записки, переписали протокол, внесли виправлення на аркуші, де фіксувались номери обраних учнями білетів, дозволили учням дописати тези відповідей.

Комісія Головного управління освіти і науки здійснила також перевірку об’єктивності оцінювання учнів 11-Б класу протягом 2007-2008 навчального року з хімії та виявила ряд порушень, а саме:

- 15.10. та 06.12. 2007 проведені тематичні атестації, за які в класному журналі 4 учням виставлені оцінки, але роботи їх відсутні;

- 15.10.2007 року тематичне оцінювання в класному журналі не відповідає реальним оцінкам у роботах 4 учнів;

- повністю відсутні роботи з тематичних атестацій за 07.02., 13.03., 12.05.2008 року, але всім учням виставлені за них оцінки;

- виявлена розбіжність у оцінюванні практичних робіт учнів у зошитах та в класному журналі.

Про зазначені вище факти представники Головного управління освіти і науки та відділу освіти Вовчанської районної державної адміністрації склали акт, який передано до обласної прокуратури разом з іншими документами.

Наказом Головного управління освіти і науки зобов’язано відділ освіти Вовчанської РДА скасувати результати ДПА з хімії в 11-Б класі ліцею № 2 м. Вовчанська та провести повторну державну підсумкову атестацію з цього предмету. Крім того, запропоновано відсторонити від виконання обов’язків директора ліцею Ф.ЄВТУШЕНКА.